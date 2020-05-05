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Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничного

Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничного

Украинский молодой картофель на рынке продают дороже заграничного. Цена на молодую картошку отечественного производителя стартует от 40 грн/кг, тогда как молодой картофель из Египта можно купить от 19 грн/кг. Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит Gazeta.ua, что такая цена закономерна.

“Украинские фермеры выращивают молодую картошку в очень малых объемах. 95% картошки, которую мы видим на рынке, это та, которая выращивается для собственного потребления, и избыток продается на рынке. Ценообразование здесь складывается не по тому, сколько потратили”, – объясняет эксперт.

Картофель, который выращивают в промышленных масштабах, чаще берут на переработку, поэтому его цена ниже за счет больших объемов. Египетский и белорусский картофель дешевле украинского, так как его выращивают промышленно.

“Украинские производители, которые начали выращивать картофель промышленно, у них кредиты за технику и другое оборудование, а кредиты у нас под 22%. Соответственно цена высокая. Сейчас трудно спрогнозировать, какая будет цена украинского картофеля осенью. Если мы начнем завозить картофель, как делали в прошлом году, то цена будет достаточно низкая. Если другие страны перекроют границы – будет высокая. Последние три года украинцы стали выращивать меньше картофеля”, – говорит Дорошенко.

По материалам Газета по-Украински
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