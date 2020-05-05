Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже заграничного

Украинский молодой картофель на рынке продают дороже заграничного. Цена на молодую картошку отечественного производителя стартует от 40 грн/кг, тогда как молодой картофель из Египта можно купить от 19 грн/кг. Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит Gazeta.ua, что такая цена закономерна.

“Украинские фермеры выращивают молодую картошку в очень малых объемах. 95% картошки, которую мы видим на рынке, это та, которая выращивается для собственного потребления, и избыток продается на рынке. Ценообразование здесь складывается не по тому, сколько потратили”, – объясняет эксперт.

Картофель, который выращивают в промышленных масштабах, чаще берут на переработку, поэтому его цена ниже за счет больших объемов. Египетский и белорусский картофель дешевле украинского, так как его выращивают промышленно.

“Украинские производители, которые начали выращивать картофель промышленно, у них кредиты за технику и другое оборудование, а кредиты у нас под 22%. Соответственно цена высокая. Сейчас трудно спрогнозировать, какая будет цена украинского картофеля осенью. Если мы начнем завозить картофель, как делали в прошлом году, то цена будет достаточно низкая. Если другие страны перекроют границы – будет высокая. Последние три года украинцы стали выращивать меньше картофеля”, – говорит Дорошенко.