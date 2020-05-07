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Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)

Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)

Украинцы стали чаще экономить средства просто на банковских картах, а не на депозитах.

Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.

Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.

ТОП-10 типов сбережений украинцев с доходом выше среднего:

  • наличные накопления в иностранной валюте;
  • банковские пластиковые карты и текущие счета;
  • наличные накопления в гривне;
  • покупка недвижимости как способ вложения денег;
  • накопительное страхование жизни;
  • участие в инвестиционных фондах;
  • депозиты кредитных союзов.

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На что тратили деньги. Во время начала пандемии COVID-19 население все же поддалось панике и начало чаще закупать запасы нескоропортящейся еды, а также питьевую воду. Часто тратили сбережения на заказ онлайн средств личной гигиены и ухода за собой, совершали онлайн-покупки продуктов, а также заказывали готовую еду с доставкой домой.


Инфографика: CBR

Кстати, 11 слушателей вебинара FinUpdate получили возможность выиграть в викторине внимания подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado Lamoda Foodex24 Vepryk AquaMelan Sotto Voce Beauty.

Справка Finance.ua:

  • По опросу компании Research & Branding Group, 45% украинцев не имеют никаких сбережений.
  • Средний бюджет еще одного месяца карантина для украинских домохозяйств ориентировочно составляет 9 462 грн.
  • Ежедневно на питание одной семьи во время карантина нужно в среднем 296 грн.
По материалам Finance.UA
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