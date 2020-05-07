Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)

Украинцы стали чаще экономить средства просто на банковских картах, а не на депозитах.

Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.

Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.

ТОП-10 типов сбережений украинцев с доходом выше среднего:

банковские депозиты (срочные вклады и сберегательные счета;

наличные накопления в иностранной валюте;

банковские пластиковые карты и текущие счета;

наличные накопления в гривне;

покупка недвижимости как способ вложения денег;

депозит в банковских металлах;

накопительное страхование жизни;

участие в инвестиционных фондах;

депозиты кредитных союзов.

На что тратили деньги. Во время начала пандемии COVID-19 население все же поддалось панике и начало чаще закупать запасы нескоропортящейся еды, а также питьевую воду. Часто тратили сбережения на заказ онлайн средств личной гигиены и ухода за собой, совершали онлайн-покупки продуктов, а также заказывали готовую еду с доставкой домой.



Инфографика: CBR

Кстати, 11 слушателей вебинара FinUpdate получили возможность выиграть в викторине внимания подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado Lamoda Foodex24 Vepryk AquaMelan Sotto Voce Beauty.

Справка Finance.ua:

По опросу компании Research & Branding Group, 45% украинцев не имеют никаких сбережений.

Средний бюджет еще одного месяца карантина для украинских домохозяйств ориентировочно составляет 9 462 грн.