Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)

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Украинцы стали чаще экономить средства просто на банковских картах, а не на депозитах.
Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.
Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan, Sotto Voce Beauty.
ТОП-10 типов сбережений украинцев с доходом выше среднего:
На что тратили деньги. Во время начала пандемии COVID-19 население все же поддалось панике и начало чаще закупать запасы нескоропортящейся еды, а также питьевую воду. Часто тратили сбережения на заказ онлайн средств личной гигиены и ухода за собой, совершали онлайн-покупки продуктов, а также заказывали готовую еду с доставкой домой.
Инфографика: CBR
Кстати, 11 слушателей вебинара FinUpdate получили возможность выиграть в викторине внимания подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado Lamoda Foodex24 Vepryk AquaMelan Sotto Voce Beauty.
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