0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

СБУ выявила вмешательства в работу информационных систем Налоговой

СБУ выявила вмешательства в работу информационных систем Налоговой

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В рамках начатого уголовного производства сотрудники спецслужбы установили, что группа злоумышленников, среди которых чиновники налоговой, осуществляла несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем ГНС. Они совершали манипуляции с информацией, которая в них хранится и обрабатывается, что привело к утечке, подделке, блокированию данных, искажению процесса обработки информации и нарушению установленного порядка ее маршрутизации”, – говорится в сообщении.

Задокументировано, что злоумышленники проводили незаконные действия, в частности, в базах ИТС «Налоговый блок», ИТС «Электронный кабинет», ИТС «Единое окно представления электронной отчетности», «Единого реестра налоговых накладных», системе мониторинга соответствия налоговых накладных расчетов корректировки критериям оценки степени рисков «СМКОР». Злоумышленники этим способствовали предприятиям, которые обслуживаются конвертационно-транзитными группами, уклоняться от уплаты налогов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.