Чехи официально показали электрокроссовер Skoda ENYAQ iV (видео)

Всего три месяца назад чешский автопроизводитель Skoda объявил имя своего первого электрокроссовера, а сегодня новинке Skoda ENYAQ провели онлайн-презентацию, раскрыв все основные характеристики и показав дизайн в камуфляже. Модель получит пять версий мощности и три варианта батареи с запасом хода до 500 км, а ее серийное производство начнется уже в конце текущего года на основной фабрике компании в Млада-Болеславе (Чехия).

Как и предполагалось, электрокроссовер Skoda ENYAQ iV получил модульную платформу материнского концерна VW MEB, это будет первая серийная модель на данной платформе, которая будет собираться за пределами Германии. Модель имеет 4648 мм в длину, 1877 мм в ширину и 1618 мм в высоту, колесная база составляет 2765 мм, а объем багажника — 585 литров. Благодаря электрической платформе, полезный объем салона и багажного отделения заметно больше, чем у ДВС-моделей аналогичных габаритов. При этом создатели добились довольно низкого для SUV коэффициента аэродинамического сопротивления на уровне 0,27.

Начальная версия электрокроссовера получит электродвигатель на задней оси, приводящий в движение только заднюю ось. Более мощные версии будут оснащаться вторым электродвигателем на передней оси, что позволит реализовать полный привод. Всего производитель предложит покупателям на выбор пять версий с различной мощностью и запасом хода, самая производительная сможет буксировать прицеп массой до 1200 кг.

Стартовая версия Skoda ENYAQ iV 50 оснащается электродвигателем мощностью 109 кВт и батареей на 55 кВтч (доступно 52 кВтч), которой достаточно для запаса хода 340 км по циклу WLTP. Далее следует вариант Skoda ENYAQ iV 60 с батареей 62 кВтч (доступно 58 кВтч) и запасом хода 390 км.

Средняя версия ENYAQ iV 80 получит один, но более мощный электродвигатель на задней оси на 150 кВт и батарею емкостью 82 кВтч (доступно 77 кВтч) — именно она позволит получить наибольший запас хода в 500 км по циклу WLTP. Такая же батарея емкостью 82 кВтч будет использоваться в двух старших полноприводных версиях электрокроссовера — 80X и vRS. Эти версии с двумя электродвигателями суммарной мощностью 195 кВт и 225 кВт смогут разгоняться до 180 км/ч, набирая первые 100 км/ч за 6,2 секунды. Ориентировочный запас хода для 80X и vRS идентичен и составляет 460 км.