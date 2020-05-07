Starbucks отказывается от наличных

Сеть кофеен Starbucks увеличит количество безналичных вариантов оплаты, чтобы снизить риск заражения клиентов коронавирусом.

Генеральный директор компании Кевин Джонсон планирует ввести в кофейнях оплату через специальное мобильное приложение.

Приложением сети уже пользуются 20 миллионов человек, что делает его одним из наиболее быстрорастущих в отрасли.

В Starbucks считают, что после пандемии безналичный способ оплаты станет еще более востребованным, а те компании, которые не смогут себе позволить модернизацию онлайн-платежей, могут исчезнуть с рынка.

“В любом случае ясно одно: деньги умирают”, – пишет издание.