Стоимость Bitcoin впервые с февраля превысила $10 тысяч

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Стоимость одного биткоина (bitcoin) 8 мая 2020 года поднялась выше $10 тысяч.
Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.
В частности, под утро пятницы биткоин торговался по $10 067.
При этом рост основной криптовалюты за сутки составил более 6%. К 7:00 ее цена колебалась в районе $9890, а к 10:30 произошел небольшой откат к $9789.
Известно, что последний раз за один биткоин давали больше $10 тысяч в феврале 2020 года.
В то же время максимума курс биткоина достигал в декабре 2017 года, когда стоил $20 тысяч.
Ранее стало известно, что международная криптовалютная биржа Binance открыла счет в украинском банке Айбокс Банк (IBOX Bank).
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