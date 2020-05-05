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Стоимость Bitcoin впервые с февраля превысила $10 тысяч

Стоимость Bitcoin впервые с февраля превысила $10 тысяч

Стоимость одного биткоина (bitcoin) 8 мая 2020 года поднялась выше $10 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные биржи криптовалют Binance.

В частности, под утро пятницы биткоин торговался по $10 067.

При этом рост основной криптовалюты за сутки составил более 6%. К 7:00 ее цена колебалась в районе $9890, а к 10:30 произошел небольшой откат к $9789.

Известно, что последний раз за один биткоин давали больше $10 тысяч в феврале 2020 года.

В то же время максимума курс биткоина достигал в декабре 2017 года, когда стоил $20 тысяч.

Ранее стало известно, что международная криптовалютная биржа Binance открыла счет в украинском банке Айбокс Банк (IBOX Bank).

По материалам Дело
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