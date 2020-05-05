Czech Airlines намерена прорвать авиационную блокаду Украины уже в мае

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Czech Airlines в мае намерена перезапустить полеты из Праги в Киев и Одессу в числе первых направлений.
Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
В частности, рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного правительством Украины.
При этом полеты между столицами двух стран внесены в расписание с частотой 7 раз в неделю.
В свою очередь рейсы Прага-Одесса Czech Airlines планирует перезапустить с 25 мая с частотой 3 раза в неделю.
Известно, что всего маршрутная сеть чешского авиаперевозчика на первом этапе перезапуска полетов будет включать 7 маршрутов.
Помимо Киева и Праги, авиакомпания с 18 мая запустит рейсы в Амстердам, Франкфурт, Париж и Стокгольм, а с 25 мая — в Будапешт.
Напомним, регулярное авиасообщение в Украине сейчас запрещено, однако чартеры летают и возят заробитчан в разные страны.
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