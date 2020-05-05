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Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)

Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)

В понедельник Правительство приняло решение об ослаблении карантинных ограничений с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Антикризисная инструкция от Finance.ua 😷

Соответствующее постановление от 4 мая 2020 года № 343 опубликовано на Правительственном портале.

Что разрешено с 11 мая:

  • парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные;
  • детские и спортивные площадки на улице;
  • салоны красоты, парикмахерские;
  • деятельность заведений общественного питания на вынос (при условии, что объекты является оператором рынка пищевых продуктов);
  • летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в заведениях общественного питания;
  • торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности тех, которые расположены в ТРЦ);
  • деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению собственника);
  • стоматологии;
  • салоны красоты и парикмахерские;
  • учреждения бытового обслуживания;
  • тренировки спортсменов национальных команд;
  • деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;
  • деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации;
  • осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (творческих) коллективах (до 50 человек и без зрителей)

Работа соответствующих заведений будет разрешена исключительно при условии соблюдения следующих требований: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Что остается запрещенным:

  • фуд-корты и зоны развлечений в ТРЦ;
  • кинотеатры и театры;
  • метрополитен;
  • общественный транспорт без спецпропусков;
  • пригородный, городской, внутриобластной, межобластной транспорт;
  • регулярное железнодорожное и авиасообщение;
  • спортзалы, фитнес-центры;
  • университеты, школы, детские сады;
  • проведение массовых мероприятий;
  • перемещение группами более 2 человек (кроме сопровождения детей);
  • пребывание в общественных местах без надетых маски или респиратора;
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых;
  • пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно покидать места обсервации/самоизоляции.


Инфографика: Кабинет Министров Украины

Справка Finance.ua

  • Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая.
  • 4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

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По материалам Finance.UA
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