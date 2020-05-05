Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)

В понедельник Правительство приняло решение об ослаблении карантинных ограничений с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Соответствующее постановление от 4 мая 2020 года № 343 опубликовано на Правительственном портале.

Что разрешено с 11 мая:

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные;

детские и спортивные площадки на улице;

салоны красоты, парикмахерские;

деятельность заведений общественного питания на вынос (при условии, что объекты является оператором рынка пищевых продуктов);

летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в заведениях общественного питания;

торговля непродовольственными товарами в магазинах (в частности тех, которые расположены в ТРЦ );

); деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников (прием посетителей по решению собственника);

стоматологии;

салоны красоты и парикмахерские;

учреждения бытового обслуживания;

тренировки спортсменов национальных команд;

деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;

деятельность предприятий, работающих в области средств массовой информации;

осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (творческих) коллективах (до 50 человек и без зрителей)

Работа соответствующих заведений будет разрешена исключительно при условии соблюдения следующих требований: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция и соблюдение противоэпидемических мероприятий.

Что остается запрещенным:

фуд-корты и зоны развлечений в ТРЦ ;

; кинотеатры и театры;

метрополитен;

общественный транспорт без спецпропусков;

пригородный, городской, внутриобластной, межобластной транспорт;

регулярное железнодорожное и авиасообщение;

спортзалы, фитнес-центры;

университеты, школы, детские сады;

проведение массовых мероприятий;

перемещение группами более 2 человек (кроме сопровождения детей);

пребывание в общественных местах без надетых маски или респиратора;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых;

пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать места обсервации/самоизоляции.



Инфографика: Кабинет Министров Украины

Справка Finance.ua

Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая.

4 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений с 11 мая.

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