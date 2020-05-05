Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В понедельник Правительство приняло решение об ослаблении карантинных ограничений с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена работа части заведений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Соответствующее постановление от 4 мая 2020 года № 343 опубликовано на Правительственном портале.
Что разрешено с 11 мая:
Работа соответствующих заведений будет разрешена исключительно при условии соблюдения следующих требований: социальное дистанцирование, масочный режим, регулярная дезинфекция и соблюдение противоэпидемических мероприятий.
Что остается запрещенным:
Инфографика: Кабинет Министров Украины
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 3821 8
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 3197 8
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 7976 7
Украина пригласила американские предприятия, планирующие переносить производство из других регионовВчера, 11:45 - 1242 5
Польские фермеры заявили о нехватке работников: опасаются, что заробитчане не приедутВчера, 09:47 - 4479 4
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 7976 7
НБУ обнародовал правила работы коллекторских компанийВчера, 10:00 - 7428 2
Цены на дизель пошли вверх впервые с начала карантинаВчера, 11:33 - 5243
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 3821 8
Когда заработает общественный транспорт, и что будет с метроВчера, 13:00 - 3197 8
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineВчера, 11:15 - 761
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 731 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовПозавчера, 10:13 - 1934 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 1754 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1678 2