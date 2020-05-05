Как в "Терминаторе": ученые показали гибкий экзоскелет будущего (фото)

Инженеры создали гибкий экзоскелет для «жидких» роботов будущего. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Additive Manufacturing.

Прототипы экзоскелета недавно продемонстрировала команда профессора Бингемтонского университета в США Пу Чжана. Новая технология позволяет получать с помощью 3D-принтера упругий, свободно гнущийся и мнущийся «экзоскелет», который в нужный момент снова принимает исходную форму. В основе системы лежит так называемый металл Филда – сплав висмута, индия и олова с температурой плавления всего в 62 °С.

Команда Чжана использовала инновационные методы конформного покрытия 3D-печатью, покрыв основу из охлажденного (и, соответственно, твердого) сплава Филда упругой полимерной оболочкой. При нагревании выше 62 °С полученные структуры были совершенно упругими и гибкими: их можно было свободно сминать и сдавливать, однако после остывания они снова принимали первоначально заданную форму.

Экзоскелет для «жидких» роботов