Цена на электроэнергию для заводов достигла дна, – Кучеренко

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Цена на электроэнергию для промышленных потребителей в апреле снизилась на 9% и достигла уровня цен 2015 года. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.
“В апреле цена электроэнергии для заводов упала еще на 9%. Это официальное сообщение “Оператора рынка”. И составила 1,26 грн за кВт⋅ч. Это уровень цен, который был в 2015 году. На языке цифр – это дно. Дно, на которое пустили не только цену, а всю отрасль”, – сообщил Кучеренко.
Он также отметил, что информация ГП “Оператор рынка” опровергает заявления компании “Интерпайп” о росте цен на ток для промышленности.
“В этом месяце вы читали заявления “Интерпайп”, Лещенко, Войцицкой, Геруса и других о росте цены. Вот официальный ответ. О лжи этих манипуляторов. Проплаченную олигархами ложь”, – подытожил Кучеренко.
Напомним, пресс-центр ГП “Оператор рынка” сообщил, что в апреле цена на ток для промышленных потребителей снизилась на 9% до уровня 1243,87 грн/МВт⋅час. Ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.
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