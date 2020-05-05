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Стало известно, когда в Украине переведут все государственные услуги в онлайн

Стало известно, когда в Украине переведут все государственные услуги в онлайн

До 2024 года 100% государственных услуг должны быть доступны для граждан онлайн.

Об этом, комментируя планы Кабмина, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью НВ.

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“Согласно плану правительства, до 2024 года граждане должны получить доступ к 100% государственным услугам. Если такая услуга не будет доступна онлайн, значит, ее не будет и в оффлайне. В этом году мы планируем оптимизировать и сделать доступными онлайн 50 наиболее востребованных для граждан услуг, которые покроют около 80% их потребностей», — поделился он.

По словам Федорова, сейчас приложением по предоставлению государственных услуг онлайн Дия пользуются более 3 млн человек, а ежедневный прирост новых пользователей составляет около 14 тыс.

Что такое приложение «Дия» и как им пользоваться

По материалам НВ
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