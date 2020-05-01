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За время карантина СЕТАМ продал имущества на более чем 375 миллионов

За время карантина СЕТАМ продал имущества на более чем 375 миллионов

На электронной площадке OpenMarket с начала карантина продано имущества на более 375 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«С начала карантина на электронной площадке OpenMarket (государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) было реализовано 1143 лотов на 375 813 063 грн», – говорится в сообщении.

За время карантина 7764 лота с арестованным имуществом выставлены на торги от Государственной исполнительной службы Украины и частных исполнителей; 659 лотов выставлены на торги от банков-партнеров для добровольной реализации.

Кроме того, сообщается, что за время карантина в системе зарегистрированы 1297 новых пользователей и получены и обработаны 2897 писем и обращений.

«Для наших заказчиков, благодаря высокой конкуренции на аукционах, было дополнительно заработано более 110 млн грн. Такая статистика доказывает, что карантин для нас – это действительно каникулы и СЕТАМ продолжает эффективно выполнять свою работу и наполнять бюджет», – отметил и.о. гендиректора ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

В ведомстве также напоминают, что с 18 марта текущего года большая часть сотрудников госпредприятия начали работать дистанционно во исполнение требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

По материалам УКРИНФОРМ
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