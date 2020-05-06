0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов достигла рекордного уровня

Доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов достигла рекордного уровня

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что китайская Xiaomi наращивает долю на рынке смартфонов: компания укрепляет позиции в Западной Европе и в мировом масштабе в целом.

В условиях пандемии глобальная отрасль смартфонов в первом квартале текущего года показала 17-процентное падение. Отгрузки аппаратов, по оценкам Strategy Analytics, составили 274,8 млн штук против 330,4 млн единиц в первой четверти 2019-го.

Все ведущие поставщики смартфонов — Samsung, Huawei и Apple — столкнулись с падением продаж: оно составило соответственно 19 %, 18 % и 9 %. И только Xiaomi, находящаяся на четвёртом месте в рейтинге крупнейших поставщиков, смогла сохранить поставки на уровне прошлого года.

Более того, доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов достигла рекордного уровня — 10 %. Для сравнения: годом ранее компания контролировала 8,3 % отрасли.

Xiaomi добилась больших успехов на рынке Западной Европы. Два с половиной года назад китайская компания вообще не имела здесь доли, а теперь Xiaomi находится на четвёртой позиции в списке крупнейших поставщиков, уступая только Samsung, Apple и Huawei.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.