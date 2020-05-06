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Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что китайская Xiaomi наращивает долю на рынке смартфонов: компания укрепляет позиции в Западной Европе и в мировом масштабе в целом.
В условиях пандемии глобальная отрасль смартфонов в первом квартале текущего года показала 17-процентное падение. Отгрузки аппаратов, по оценкам Strategy Analytics, составили 274,8 млн штук против 330,4 млн единиц в первой четверти 2019-го.
Все ведущие поставщики смартфонов — Samsung, Huawei и Apple — столкнулись с падением продаж: оно составило соответственно 19 %, 18 % и 9 %. И только Xiaomi, находящаяся на четвёртом месте в рейтинге крупнейших поставщиков, смогла сохранить поставки на уровне прошлого года.
Более того, доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов достигла рекордного уровня — 10 %. Для сравнения: годом ранее компания контролировала 8,3 % отрасли.
Xiaomi добилась больших успехов на рынке Западной Европы. Два с половиной года назад китайская компания вообще не имела здесь доли, а теперь Xiaomi находится на четвёртой позиции в списке крупнейших поставщиков, уступая только Samsung, Apple и Huawei.
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