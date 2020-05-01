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До конца года из бюджета Киева выделят более 984 млн грн на доплаты медикам - Кличко

До конца года из бюджета Киева выделят более 984 млн грн на доплаты медикам - Кличко

Из бюджета столицы на доплаты медикам с 1 апреля до конца года планируется выделить более 984 млн гривен.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«1 апреля стартовала вторая волна медицинской реформы. По ней медучреждения начали получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой напрямую подписали соответствующие договоры. Это касается и заработной платы сотрудникам. Ее также теперь начисляет государство. То есть, по закону, местные власти больше не финансирует эту статью расходов учреждений», – отметил Виталий Кличко.

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По его словам, за март медицинские работники столицы получили заработную плату, премии и надбавки еще из бюджета города. А за апрель – уже от Национальной службы здоровья. Поэтому такая разница в выплатах за эти два месяца.

«Киев нашел средства в бюджете города на доплаты всем медикам столицы. За апрель медработникам начислены из городского бюджета дополнительные выплаты соответственно отработанному времени. Их получат медики коммунальных некоммерческих предприятий вторичного и третичного уровня оказания медицинской помощи. В целом с 1 апреля и до конца года из бюджета столицы выделим на доплаты медикам более 984 миллиона гривен», – подчеркнул Виталий Кличко.

Какие доплаты получат медики:

  • для врачей сумма начислений составляет 4 тыс. грн;
  • для медсестер – 3 тыс. грн;
  • для младшего медперсонала – 1 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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