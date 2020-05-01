Как использовать е-документы: Советы Минцифры

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Электронные документы имеют юридическую силу, но многие предприниматели сомневаются, начинать ли ими пользоваться.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
“Электронный документооборот имеет много преимуществ. Экономит время и экономит затраты на логистику. Но у некоторых предпринимателей остаются сомнения, стоит ли отходить от привычных традиций и осваивать новое”, – говорится в сообщении.
Поэтому в министерстве решили ответить на часто задаваемые вопросы.
Имеют ли электронные документы юридическую силу:
Является ли бумажная копия электронного документа оригиналом:
Можно ли применять такие документы в бухгалтерском учете:
Считаются ли электронные документы доказательствами в суде:
Что считается датой создания электронного документа:
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