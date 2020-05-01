Как использовать е-документы: Советы Минцифры

Электронные документы имеют юридическую силу, но многие предприниматели сомневаются, начинать ли ими пользоваться.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

“Электронный документооборот имеет много преимуществ. Экономит время и экономит затраты на логистику. Но у некоторых предпринимателей остаются сомнения, стоит ли отходить от привычных традиций и осваивать новое”, – говорится в сообщении.

Поэтому в министерстве решили ответить на часто задаваемые вопросы.

Имеют ли электронные документы юридическую силу:

да, и это закреплено законодательством. Оригиналом электронного документа является электронный экземпляр с обязательными реквизитами и электронной подписью автора;

если электронный документ направляется нескольким адресатам или хранится на нескольких электронных носителях информации, каждый из электронных экземпляров является оригиналом.

Является ли бумажная копия электронного документа оригиналом:

нет. Оригинальность утверждает именно электронная подпись;

при необходимости можно распечатать такой документ и квитанцию с информацией о подписи. Но распечатанные документы обязательно нужно заверить собственноручной подписью.

Можно ли применять такие документы в бухгалтерском учете:

да, первичные и сводные учетные документы можно создавать в электронной форме.

Считаются ли электронные документы доказательствами в суде:

да, на них распространяются общие правила доказывания и оценки доказательств судом;

подать такой документ в суд можно в оригинале или в электронной копии, подписанной КЭП . Но скриншоты и распечатка электронной переписки не считаются электронными документами, поэтому не принимаются во внимание судом.

Что считается датой создания электронного документа:

документ получает юридическую силу с момента подписания;

но дата наложения е-подписи на договор не всегда является датой вступления в силу. Если вы планируете подписать договор после его заключения, указывайте это при помощи формулировки “Договор вступает в силу с (дата)”.

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