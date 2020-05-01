0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Суд отложил рассмотрение дела Суркисы vs ПриватБанк на июнь

Суд отложил рассмотрение дела Суркисы vs ПриватБанк на июнь

Верховный Суд перенес рассмотрение дела о национализации 1 млрд грн вкладов семьи Суркисов в Приватбанке на 15 июня.

«Большая Палата Верховного Суда согласовала дату следующего заседания по делу №826/20221/16 по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, Р. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физлиц, уполномоченным лицам Фонда на осуществление временной администрации в ПАО «КБ «Приватбанк», ПАО «КБ «Приватбанк», Министерству финансов и ПАО «Укргазбанк» о признании противоправными и отмене решений, повороте их исполнения», – сообщает пресс-служба суда.

Согласно решению, заседание Верховного Суда состоится 15 июня 2020 года в 10:30.

Ранее НБУ сообщал, что рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на 1 млрд грн во время национализации Приватбанка продолжится 18 мая.

Напомним, что предварительное заседание Верховного Суда по этому делу было отменено из-за давления на судей с целью принятия решения в пользу одной из сторон по делу ПриватБанка.

В частности, во время рассмотрения дела в день судебного заседания в соцсетях и СМИ распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти.

Суркисы пытаются доказать в судах, что не являются связанными с экс-владельцами Приватбанка лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры средства на их счетах в Приватбанке были взысканы в пользу государства.

От решения по этому судебному делу зависит, должен ли государственный ПриватБанк выплатить средства лицам, связанным с экс-владельцем банка Игорем Коломойским.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.