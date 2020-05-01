Суд отложил рассмотрение дела Суркисы vs ПриватБанк на июнь

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Верховный Суд перенес рассмотрение дела о национализации 1 млрд грн вкладов семьи Суркисов в Приватбанке на 15 июня.
«Большая Палата Верховного Суда согласовала дату следующего заседания по делу №826/20221/16 по иску И. Суркиса, Г. Суркиса, Р. Суркиса, С. Суркис, М. Суркис и П. Ковалик к Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физлиц, уполномоченным лицам Фонда на осуществление временной администрации в ПАО «КБ «Приватбанк», ПАО «КБ «Приватбанк», Министерству финансов и ПАО «Укргазбанк» о признании противоправными и отмене решений, повороте их исполнения», – сообщает пресс-служба суда.
Согласно решению, заседание Верховного Суда состоится 15 июня 2020 года в 10:30.
Ранее НБУ сообщал, что рассмотрение дела о законности списания депозитов семьи Суркисов на 1 млрд грн во время национализации Приватбанка продолжится 18 мая.
Напомним, что предварительное заседание Верховного Суда по этому делу было отменено из-за давления на судей с целью принятия решения в пользу одной из сторон по делу ПриватБанка.
В частности, во время рассмотрения дела в день судебного заседания в соцсетях и СМИ распространялась информация, направленная на подрыв авторитета судебной власти.
Суркисы пытаются доказать в судах, что не являются связанными с экс-владельцами Приватбанка лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры средства на их счетах в Приватбанке были взысканы в пользу государства.
От решения по этому судебному делу зависит, должен ли государственный ПриватБанк выплатить средства лицам, связанным с экс-владельцем банка Игорем Коломойским.
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