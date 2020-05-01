Правительство выделило более 11 млн грн на приобретение жилья людям, чьи жилища сгорели в лесных пожарах

Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, дома которых разрушены пожаром в Житомирской области, сообщает правительственная пресс-служба.

«Правительство не оставляет наедине с бедой людей, которые потеряли свои дома из-за пожара, возникшего в середине апреля на Житомирщине. На сегодня пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов локализованы. А люди смогут получить новое жилье. Мы выделяем средства на приобретение модульных домов», – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Деньги выделяются из резервного фонда государственного бюджета Житомирской облгосадминистрации. Предусмотрено, что для пострадавших будет приобретено 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 кв. м.

Кроме того, правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 45,3 млн грн на ликвидацию последствий пожаров на территории Житомирской области. В частности, Министерству внутренних дел (для ГСЧС) – 7 665 000 грн и Министерству энергетики и защиты окружающей среды (для Государственного агентства лесных ресурсов) – 37 670 000 грн.

Отмечается, что за эти средства, в том числе, будет закуплено пожарно-техническое оснащение, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и т.д.

Как сообщалось, на территории Житомирской области 16 апреля 2020 года возник лесной пожар, который распространился на территории 8 лесных хозяйств. Общая площадь пожара составила около 30 000 гектаров.

К тушению привлекалось 1069 человек и 156 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми производился сброс до 150 тонн воды в сутки.