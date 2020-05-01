Межбанк: ситуация для гривны будет благоприятна

Четверг будет одним из самых насыщенных дней этой недели на валютном рынке. Основных причин три:

1). Предстоящие трехдневные выходные. Все клиенты, кто работает в карантин – будут стремиться сегодня закрыть свои операции с валютой, чтобы потом “не зависнуть” с товарами и расчетами на длительные праздники. Это отразится на статистике торгов и по нашим расчетам объемы операций на межбанке будут в пределах $210-280 млн при совершении до 640 сделок;

2). Максимальная активность “дочек” иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. Сегодня и завтра – последние дни этого периода в этом месяце и те из таких клиентов, кто этого еще не сделал, проведут это в ближайшее время;

3). Ситуативные задачи крупных игроков по ведению хозяйственной деятельности и интервенции Нацбанка. Вчера регулятор дважды выкупал доллар на торгах и снова будет готов это сделать и сегодня. А крупные компании активно входят в период выплат зарплат за апрель и спешат закрыть свои валютные операции перед вторыми майскими праздниками. Многим из них не хватает гривны и они активно будут продавать валютную выручку, но также активизировалась и часть импортеров. Это делает фактор поведения крупных игроков во время сессии – фактически главным сегодня в течение дня на межбанке.

Спекулянты будут работать сегодня в формате “в две стороны”, а также пытаться сыграть на разнице наличного и безналичного курсов.

В целом – пока ситуация будет достаточно благоприятна для гривны.

По прогнозам Finance.ua, коридор по доллару 7 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,75-27,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,87 / 26,90

евро – 29,05 / 29,08

российский рубль – 0,3591 / 0,3596

Курсы валют на Межбанке

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