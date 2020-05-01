Межбанк: ситуация для гривны будет благоприятна

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Четверг будет одним из самых насыщенных дней этой недели на валютном рынке. Основных причин три:
1). Предстоящие трехдневные выходные. Все клиенты, кто работает в карантин – будут стремиться сегодня закрыть свои операции с валютой, чтобы потом “не зависнуть” с товарами и расчетами на длительные праздники. Это отразится на статистике торгов и по нашим расчетам объемы операций на межбанке будут в пределах $210-280 млн при совершении до 640 сделок;
2). Максимальная активность “дочек” иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. Сегодня и завтра – последние дни этого периода в этом месяце и те из таких клиентов, кто этого еще не сделал, проведут это в ближайшее время;
3). Ситуативные задачи крупных игроков по ведению хозяйственной деятельности и интервенции Нацбанка. Вчера регулятор дважды выкупал доллар на торгах и снова будет готов это сделать и сегодня. А крупные компании активно входят в период выплат зарплат за апрель и спешат закрыть свои валютные операции перед вторыми майскими праздниками. Многим из них не хватает гривны и они активно будут продавать валютную выручку, но также активизировалась и часть импортеров. Это делает фактор поведения крупных игроков во время сессии – фактически главным сегодня в течение дня на межбанке.
Спекулянты будут работать сегодня в формате “в две стороны”, а также пытаться сыграть на разнице наличного и безналичного курсов.
В целом – пока ситуация будет достаточно благоприятна для гривны.
По прогнозам Finance.ua, коридор по доллару 7 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,75-27,05 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,87 / 26,90
евро – 29,05 / 29,08
российский рубль – 0,3591 / 0,3596
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домахВчера, 12:00 - 62660 10
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 1919 8
Александр Лактионов: Европа выбирает метан, Мариуполь и Львов – дизель. Что выберут Киев и Николаев?Вчера, 10:33 - 1991 6
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 3965 5
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 5364 4
С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домахВчера, 12:00 - 62660 10
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 5364 4
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 3965 5
Межбанк: НБУ удержал курс от дальнейшего паденияВчера, 18:10 - 2553 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2205
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online44 мин. назад - 47
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Вчера, 14:10 - 482 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовВчера, 10:13 - 1218
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DПозавчера, 10:10 - 1426 3
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1554 1