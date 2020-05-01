На выплаты по валютным долгам в апреле потратили $304 млн

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В течение апреля из золотовалютных резервов Украины потратили 303,9 миллиона долларов на выплаты государственных валютных долгов.
Об этом сообщают в Национальном банке Украины.
Из этой суммы 128,6 миллиона долларов выплатили по облигациям внутреннего государственного займа, которые Министерство финансов выпускало в иностранной валюте. Еще 78 миллионов долларов государство оплатило по еврооблигациям, которые обращаются на внешних финансовых рынках. Остальное составили выплаты по другим валютным обязательствам государства.
«Эти расходы из резервов были частично компенсированы новыми поступлениями от размещения правительством валютных ОВГЗ на 164,4 млн долл. США», — отмечают в Нацбанке.
По итогам апреля золотовалютные резервы Украины выросли почти на 800 миллионов долларов, возобновив рост после падения на 1,7 миллиарда долларов в марте.
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