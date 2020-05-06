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Microsoft анонсировала новые модели беспроводных наушников (фото)

Microsoft анонсировала новые модели беспроводных наушников (фото)

Вместе с планшетом Surface Go 2 и ноутбуком Surface Book 3 компания Microsoft также анонсировала и новые модели беспроводных наушников: накладные Surface Headphones 2 и вкладыши Surface Earbuds (повторно).

“Накладная модель Surface Headphones 2, как и предыдущая версия, оснащена 40-миллиметровыми динамиками и поддерживает функцию активного шумоподавления с возможностью регулирования уровня эффекта с помощью колёсика на одном из наушников. Для управления воспроизведением служит сенсорная панель”, – говорится в сообщении.

Из нововведений можно назвать внедрение поддержки стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.0 и кодека Qualcomm aptX. Также немного доработан дизайн, что теперь позволяет амбушюрам поворачиваться на 180 градусов. Наконец, продолжительность автономной работы увеличена с 15 часов до 20 часов (при активированной функции шумоподавления), а быстрая зарядка на протяжении всего 5 минут позволяет восполнить заряд на уровне, достаточном для прослушивания музыки на протяжении “почти часа”.

Сама функция шумоподавления была доработана и теперь лучше обрабатывает человеческий голос. “Отдельно отмечается интеграция с пакетом Office, что позволяет диктовать тексты при работе с программами Word, Outlook и PowerPoint, а Outlook для iOS теперь может читать входящие электронные письма вслух”, – подчеркивает издание.

Беспроводные наушники Microsoft Surface Headphones 2 поступят в продажу с 12 мая по цене $249, что меньше стоимости модели первого поколения. Surface Earbuds – это более компактное решение внутриканального типа с большой сенсорной панелью, предназначенной для управления воспроизведением музыки.


Наушники-вкладыши Surface Earbuds

По материалам ITC.ua
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