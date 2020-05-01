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Сколько заработал Зеленский за год президентства

Сколько заработал Зеленский за год президентства

Президент Украины Владимир Зеленский за год работы получил более 300 тысяч гривен зарплаты.

Об этом проинформировали в Госуправлении делами Украины, передает «24 канал».

Отмечается, что месячный оклад главы государства составляет 28 тысяч грн. Поэтому за год президентства – с мая 2019-го по апрель 2020-го – Зеленский заработал 320 727 грн.

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С этой заработной платы Зеленский заплатил 62 541 грн налогов и сборов. «На руки» он получал по 22 540 грн в месяц.

Кроме того, премии и надбавки Президент не получает, так как они не предусмотрены законом.

Ранее в НАПК сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман, где его сопровождала госохрана.

По материалам Телеканал новин 24
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