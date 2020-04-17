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В НАПК объяснили, почему Зеленский может не декларировать отдых в Омане

В НАПК объяснили, почему Зеленский может не декларировать отдых в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский имеет право не декларировать расходы на визит в Оман, где его сопровождала госохрана. Об этом в интервью заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.

Он уточнил, что НАПК проверило информацию о президентской поездке, но в ходе проверки искало ответы только на два вопроса – кто оплачивал отдых и за чей счет был совершен обратный перелет.

“Только эти два вопроса. Относительно обратного перелета Офис президента нам предоставил информацию, что самолет был предоставлен Оманом для государства Украина. Заметьте, это был не подарок или услуга конкретному лицу”, – сказал Новиков.

За проживание Зеленского в гостинице заплатила жена, что также не является подарком.

“Согласно закону “О предотвращении коррупции”, оплата совместно потребленных услуг супругой не является подарком. Это не является также фактом, который необходимо декларировать как существенные изменения имущественного положения. То есть, если бы сам президент заплатил за проживание в гостинице, он должен был бы это задекларировать”, – объяснил Новиков.

Как сообщалось, Президент Украины летал в Оман в начале января 2020 года вместе со своей супругой, а жили они в шикарном 5-звездочном отеле. Там он провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Однако этот визит вызвал много споров в Украине. Так, например, в МИДе заявляли, что организацией визита главы государства в Оман занимались дипломаты через посольство в этой стране. В то же время экс-глава Офиса президента Андрей Богдан (еще будучи в должности) и пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель подтвердили, что визит был неофициальным.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций был продлен до 1 июля из-за введенного в Украине карантина.

По материалам РБК-Украина
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