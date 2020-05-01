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Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

Председатель правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев говорит, что его ведомство придерживается решения правительства и снизило заработные платы руководителям на время карантина.

Об этом сказал Коболев на заседании правительства 6 мая.

“За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление “Нафтогаза” и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении принятого закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний” – уточнил он.

Коболев получил соответствующий вопрос о зарплате от народного депутата.

29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.

Депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена ​​на уровне 4723 гривен).

По материалам Економічна Правда
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