Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрель

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Председатель правления НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев говорит, что его ведомство придерживается решения правительства и снизило заработные платы руководителям на время карантина.
Об этом сказал Коболев на заседании правительства 6 мая.
“За апрель этого года моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление “Нафтогаза” и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении принятого закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний” – уточнил он.
Коболев получил соответствующий вопрос о зарплате от народного депутата.
29 апреля Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц.
Депутаты приняли 13 апреля изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат. (Минимальная зарплата сейчас установлена на уровне 4723 гривен).
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