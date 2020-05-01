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Stolitsa Group завершит покупку еще 54,25% рынка "Столичный"

Stolitsa Group завершит покупку еще 54,25% рынка "Столичный"

Группа компаний Stolitsa Group намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля над компанией “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный”.

Об этом говорится в заявлении Группы компаний Stolitsa Group.

Группа компаний Stolitsa Group в течение трех месяцев завершит приобретение 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью “Рынок сельскохозяйственной продукции” Столичный “, в связи с чем обращается в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В январе 2019 года группа компаний Stolitsa Group подписали с Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный”, соглашение о выкупе принадлежащей ему как бенефициарному собственнику доли.

Основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, оздоровление финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции “Столичный”, а также реструктуризация долгов предприятия.

По материалам Дело
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