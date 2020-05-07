Как узнать, когда Фонд профинансирует пособие по временной нетрудоспособности

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Пособие по временной нетрудоспособности – это оплата по больничным листам, которая полностью или частично компенсирует работающим утраченный заработок за время лечения.
Об этом напомнили в Фонде социального страхования Украины.
Время выплаты пособия по временной нетрудоспособности зависит от даты подачи в Фонд заявления-расчета. Узнать ее можно на своем предприятии или в рабочем органе ФССУ по телефонам на сайте или номерами горячих линий здесь.
Обычно срок выплаты составляет не более 10 рабочих дней с момента принятия Фондом заявления-расчета.
Однако, сегодня из-за недополучения части ЕСВ от плана срок финансирования составляет около 15 рабочих дней, то есть задержка в выплатах – 5 рабочих дней. Продолжительность такой задержки колеблется, поскольку зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.
Узнав дату подачи заявления-расчета, можно следить за состоянием выплат онлайн на телеграмм-канале ФССУ, где в оперативном режиме обновляется информация относительно сумм и дат, за которые Фондом осуществлено финансирование.
После того как Фондом будет профинансирована дата, в которую подано ваше заявление-расчет, средства поступят на счет работодателя, который в свою очередь выплатит пособие в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.
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