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Как узнать, когда Фонд профинансирует пособие по временной нетрудоспособности

Как узнать, когда Фонд профинансирует пособие по временной нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности – это оплата по больничным листам, которая полностью или частично компенсирует работающим утраченный заработок за время лечения.

Об этом напомнили в Фонде социального страхования Украины.

Время выплаты пособия по временной нетрудоспособности зависит от даты подачи в Фонд заявления-расчета. Узнать ее можно на своем предприятии или в рабочем органе ФССУ по телефонам на сайте или номерами горячих линий здесь.

Обычно срок выплаты составляет не более 10 рабочих дней с момента принятия Фондом заявления-расчета.

Однако, сегодня из-за недополучения части ЕСВ от плана срок финансирования составляет около 15 рабочих дней, то есть задержка в выплатах – 5 рабочих дней. Продолжительность такой задержки колеблется, поскольку зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.

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Узнав дату подачи заявления-расчета, можно следить за состоянием выплат онлайн на телеграмм-канале ФССУ, где в оперативном режиме обновляется информация относительно сумм и дат, за которые Фондом осуществлено финансирование.

После того как Фондом будет профинансирована дата, в которую подано ваше заявление-расчет, средства поступят на счет работодателя, который в свою очередь выплатит пособие в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% среднего дохода (если стаж до 3-х лет) и до 100% (если стаж более 8 лет).
  • Как получить выплату: необходимо передать листок нетрудоспособности своему работодателю – сделать это нужно в течение не более чем 12 месяцев со дня восстановления трудоспособности.
По материалам Finance.UA
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