Как узнать, когда Фонд профинансирует пособие по временной нетрудоспособности

Пособие по временной нетрудоспособности – это оплата по больничным листам, которая полностью или частично компенсирует работающим утраченный заработок за время лечения.

Об этом напомнили в Фонде социального страхования Украины.

Время выплаты пособия по временной нетрудоспособности зависит от даты подачи в Фонд заявления-расчета. Узнать ее можно на своем предприятии или в рабочем органе ФССУ по телефонам на сайте или номерами горячих линий здесь.

Обычно срок выплаты составляет не более 10 рабочих дней с момента принятия Фондом заявления-расчета.

Однако, сегодня из-за недополучения части ЕСВ от плана срок финансирования составляет около 15 рабочих дней, то есть задержка в выплатах – 5 рабочих дней. Продолжительность такой задержки колеблется, поскольку зависит от суммы ежедневных поступлений в бюджет Фонда.

Узнав дату подачи заявления-расчета, можно следить за состоянием выплат онлайн на телеграмм-канале ФССУ, где в оперативном режиме обновляется информация относительно сумм и дат, за которые Фондом осуществлено финансирование.

После того как Фондом будет профинансирована дата, в которую подано ваше заявление-расчет, средства поступят на счет работодателя, который в свою очередь выплатит пособие в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы.

Справка Finance.ua:

Размер пособия зависит от продолжительности страхового стажа и составляет от 50% среднего дохода (если стаж до 3-х лет) и до 100% (если стаж более 8 лет).