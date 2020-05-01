На получение пособия по частичной безработице подали заявки почти 4 тыс. предпринимателей

Правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице. По состоянию на 6 мая уже получено 3763 заявки от предпринимателей.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, могут обратиться в свои региональные центры занятости и получить средства на выплаты зарплат их работникам. По состоянию на сегодня уже получено 3763 заявки от предпринимателей», – говорится в сообщении.

По его словам, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличению круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить.

«Мы слышим бизнес. Мы понимаем ситуацию. В ежедневном режиме мы ведем диалог с предпринимателями в рамках Координационного совета по вопросам развития микро- и малого предпринимательства. Встречаемся с профильными ассоциациями. Мы стараемся взвешенно реагировать на запросы, соблюдая баланс между сохранением экономики и сохранением здоровья людей”, – отметил Игорь Петрашко.

Напомним, размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета 2/3 тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты.

Для получения пособия работодатель обращается в территориальный орган государственной службы занятости по месту регистрации его как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в течение 30 календарных дней со дня приостановления (сокращения) деятельности.

Справка Finance.ua:

Чтобы получить помощь, необходимо предоставить следующие документы:

заявление в произвольной форме, в котором, в частности, указывается информация о принадлежности работодателя к субъектам малого или среднего предпринимательства в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины к которому прилагаются заверенные работодателем копии подтверждающих документов относительно среднего количества работников и дохода работодателя за календарный год, предшествующий году подачи в центр занятости документов (за 2019 год);

заверенную работодателем копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) деятельности;

сведения о работниках (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта), в которых возникло право на помощь по частичной безработице на период карантина;

выданную ДПС справку об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за последних шесть месяцев, предшествующих дате приостановления (сокращения) деятельности.

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