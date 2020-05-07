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Volkswagen выпустит недорогие электромобили

Volkswagen выпустит недорогие электромобили

Volkswagen выпустит электромобили стоимостью до $22 тыс.

Авто выйдут под новым брендом, однако пока неизвестно, каким именно.

Электрокары будут базироваться на модифицированной версии платформы MEB от VW, которую производитель уменьшил до 3,96 м, чтобы сделать ее более дешевой. Теперь ее стоимость составит менее 20 000 евро.

О том, что такие электромобили будут востребованы, свидетельствует невероятный спрос на модель e-up!, а именно 20 тыс. заказов.

На сегодня главный операционный директор Volkswagen Ральф Брандштаттер отметил, что концерн работает над моделью ID.1. Это будет самый маленький автомобиль в линейке Volkswagen из семи электрических моделей ID.

ID.1 будет доступен в двух различных модификациях с аккумуляторами на 24 кВт/час. и 36 кВт/час. Вполне вероятно, что модель с батареей 24 кВт/ч. может сделать ID.1 одним из самых доступных электромобилей.

По материалам Газета по-Украински
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