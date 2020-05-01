Госпредприятиям снизили размер отчислений в бюджет

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По результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90% как было раньше.
Соответствующее решение 6 мая было принято на заседании Кабинета министров, сообщает Минфин.
В то же время для ГП НАЭК “Энергоатом”, ГП “Международный аэропорт “Львов” и ГП “Международный аэропорт “Борисполь” отчисления части чистой прибыли установлены на уровне 30%.
“Благодаря этому решению, субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для направления их на развитие производства.
Вместе с тем, новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в государственный бюджет в объемах, определенных законом”, – сообщают в ведомстве.
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