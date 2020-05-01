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Госпредприятиям снизили размер отчислений в бюджет

Госпредприятиям снизили размер отчислений в бюджет

По результатам финансово-хозяйственной деятельности, начиная с 1 января 2020 года, государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90% как было раньше.

Соответствующее решение 6 мая было принято на заседании Кабинета министров, сообщает Минфин.

В то же время для ГП НАЭК “Энергоатом”, ГП “Международный аэропорт “Львов” и ГП “Международный аэропорт “Борисполь” отчисления части чистой прибыли установлены на уровне 30%.

“Благодаря этому решению, субъекты хозяйствования государственного сектора экономики получат больше финансовых ресурсов для направления их на развитие производства.

Вместе с тем, новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в государственный бюджет в объемах, определенных законом”, – сообщают в ведомстве.

По материалам Економічна Правда
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