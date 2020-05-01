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Известный китайский бренд расширит присутствие на европейском рынке

Известный китайский бренд расширит присутствие на европейском рынке

Компания BYD, известная достижениями в электромобильности, сообщила о расширении экспорта в Европу. До этого они поставляли в «Старый свет» только электробусы.

Первым рынком, где начнутся продажи китайских электрокаров, станет Норвегия, куда планируется поставлять кроссоверы BYD Tang EV600. Именно там наиболее развита электромобильная культура, внедрены высокие налоговые льготы и активно развивается инфраструктура. Спрос на подзаряжаемые гибриды и на электромобили составляет две трети от общего спроса на автомобили. Лидером рынка является Tesla Model 3, а BYD попробует откусить свою часть продаж.

Стоит заметить, что кроссовер BYD Tang EV600 появился на рынке Китая в прошлом году. Он предлагается с одним или двумя электромоторами с мощностью 245 л.с. и 490 л.с. соответственно. Емкость батареи составляет 83,8 кВт/ч, а запаса электричества хватает на 500-520 км (по циклу NEDC), что по новым подсчетам составит процентов на двадцать меньше. В Поднебесной стоимость кроссовера составит 40-50 тысяч долларов, но европейский прайс пока не известен. В перспективе он будет продаваться и в других европейских странах.

По материалам autonews.ua
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