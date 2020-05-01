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Как построить успешный бизнес онлайн: четвертый вебинар FinUpdate уже завтра

Построить успешный бизнес в онлайн не так легко, ведь сфера E-commerce постоянно меняется. Чтобы узнать новые тренды платежного настроения населения и активность пользования финансовыми продуктам,и приглашаем вас к участию в бесплатном вебинаре FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра.

На вебинаре будем обсуждать самые актуальные вопросы рынка:

  • Как изменилась финансовое поведение населения в период пандемии COVID-19.
  • Платежи: роль безналичных платежей и активность использования платежных карт.
  • Статистика онлайн-продаж. Какие ниши остались на плаву и приумножили прибыль.
  • Спрос и предложение на товарные кредиты онлайн в динамике.
  • Основные сложности, с которыми сталкивается бизнес при переходе в онлайн на начальных этапах.
  • Кейсы компаний, которые успешно прошли путь перехода в онлайн. Секреты организации приема платежей у крупных украинских маркетплейсов.
  • Уникальный живой кейс — как создать онлайн супермаркет за 14 дней и заставить весь интернет говорить о себе.

Среди спикеров:

  • Владислав Савченко, Основатель и собственник IT компании Powercode;
  • Александр Гапонов, Руководитель направления потребительского кредитования Eldorado;
  • Евгений Милокумов, CBDO FONDY;
  • Лидия Кулыба, руководитель исследований в области финансов и розничной торговли, компания CBR.

Участие БЕСПЛАТНО! Предварительная регистрация обязательна здесь.

Где и когда: 8-го мая в 11:30 в онлайн-трансляции на YouTube канале. Доступ предоставляется по ссылке после регистрации.

Организаторы: BankOnline, Finance.ua, Minfin.com.ua.

По материалам Finance.UA
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