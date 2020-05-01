Коболев рассказал, сколько заплатили за партию гуманитарного медгруза из Китая

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Суммарно вся партия гуманитарного медгруза, которую оплатил “Нафтогаз”, стоит около 0,5 млрд грн.
Об этом на брифинге заявил глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.
“Общая партия, которую мы приобрели в Китае, содержит несколько позиций: 500 тысяч костюмов, которые могут использоваться в больницах, они сертифицированы, стерильны, их соответствие требованиям украинской медицины подтвердил Минздрав; 700 мониторов пациентов, 50 мобильных аппаратов рентгена, 50 мобильных аппаратов УЗИ, 50 тысяч респираторных масок”, – сказал Коболев.
По его словам, вся партия из Китая стоит около 0,5 млрд грн. А цена одного костюма – 15 долларов.
Он подчеркнул, что средства индивидуальной защиты были закуплены на средства “Нафтогаза”.
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