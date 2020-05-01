За день на погашение долгов по больничным и декретным выделили почти 350 млн грн

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По состоянию на 01 мая задолженность по выплате материального обеспечения составляла 1228,0 млн грн, а по состоянию на 04 мая – 888,8 млн грн, то есть сократилась на 339,2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
“4 мая ФССУ профинансировал предоставление материального обеспечения по заявлениям-расчетам, поданным работодателями, на общую сумму 339,2 млн грн”, – говорится в сообщении.
Средства направлены на оплату:
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“Финансирование пособий и страховых выплат производится Фондом ежедневно, по мере поступления от уплаты работодателями единого взноса”, – отмечает соцстрах.
Сейчас ведется работа с Министерством социальной политики Украины о выделении средств ФССУ из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.
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