0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Microsoft взялась ускорить цифровую трансформацию Польши — выделит $1 млрд

Microsoft взялась ускорить цифровую трансформацию Польши — выделит $1 млрд

Microsoft сообщила о намерении инвестировать миллиард долларов в «ускорение инновационного развития и цифровой трансформации» Польши.

Соответствующий инвестиционный план называется Polish Digital Valley и рассчитан на следующие семь лет — с 2020-го по 2027-й год. Его основа — строительство в Польше нового локального центра обработки данных, который станет частью глобального облака Microsoft.

Центр обработки данных и сопутствующие инициативы обеспечат стартапам, предпринимателям, предприятиям и польскому правительству доступ к передовым облачным сервисам и офисным инструментам корпоративного уровня (Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform и прочие). Microsoft уже подписала соглашение о стратегическом партнерстве с местным поставщиком облачных вычислений Chmura Krajowa с целью достижения всех поставленных целей.

Microsoft рассчитывает привлечь к своему масштабному плану по диджитализации Польши примерно 150 000 человек, включая IT-специалистов, преподавателей и студентов, чтобы при помощи современных цифровых технологий помочь организациям измениться в лучшую сторону. Программа развития включает проведение курсов обучения, образовательных семинаров и хакатонов с целью развития соответствующих навыков. Среди предметных областей — Интернет вещей, машинное обучение и искусственный интеллект.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.