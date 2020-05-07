Microsoft взялась ускорить цифровую трансформацию Польши — выделит $1 млрд

Microsoft сообщила о намерении инвестировать миллиард долларов в «ускорение инновационного развития и цифровой трансформации» Польши.

Соответствующий инвестиционный план называется Polish Digital Valley и рассчитан на следующие семь лет — с 2020-го по 2027-й год. Его основа — строительство в Польше нового локального центра обработки данных, который станет частью глобального облака Microsoft.

Центр обработки данных и сопутствующие инициативы обеспечат стартапам, предпринимателям, предприятиям и польскому правительству доступ к передовым облачным сервисам и офисным инструментам корпоративного уровня (Microsoft Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform и прочие). Microsoft уже подписала соглашение о стратегическом партнерстве с местным поставщиком облачных вычислений Chmura Krajowa с целью достижения всех поставленных целей.

Microsoft рассчитывает привлечь к своему масштабному плану по диджитализации Польши примерно 150 000 человек, включая IT-специалистов, преподавателей и студентов, чтобы при помощи современных цифровых технологий помочь организациям измениться в лучшую сторону. Программа развития включает проведение курсов обучения, образовательных семинаров и хакатонов с целью развития соответствующих навыков. Среди предметных областей — Интернет вещей, машинное обучение и искусственный интеллект.