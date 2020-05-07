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В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщение

В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщение

Летом Украина частично возобновит международное авиасообщение, но полноценного восстановления еще не будет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

«Мы очень осторожно летом попробуем начать внутреннее авиасообщение. С международным — сложнее. Решения будут зависеть не только от нас. Скажу сразу, что в течение лета полноценного международного авиасообщения не будет. Как было когда-то – не будет”, – сказал Кулеба.

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Он добавил, что, скорее всего, международное авиасообщение больше возобновят с осени.

“Мы ожидаем, что с сентября мир будет приходить в себя. Хотя есть скептики, которые считают, что осенью мир ждет вторая волна коронавируса», — отметил министр.

Украина сейчас принимает только грузовые авиаперевозки и чартерные самолеты для эвакуации украинцев.

Напомним, Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса.

Ранее Finance.ua писал, что украинским авиакомпаниям, которые выполняли эвакуационные чартерные рейсы после остановки правительством пассажирских авиаперевозок, пообещали государственные компенсации.

По материалам hromadske.tv
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