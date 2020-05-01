По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (38,290 млн и 42,936 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 31), максимальный курс продажи доллара 27,13 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,04-27,05 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активных заявок по доллару на сумму 81,226 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0200 – 99 000

27,0200 – 3 000

27,0200 – 30 000

27,0200 – 200 000

27,0100 – 100 000

27,0100 – 55 001

27,0100 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0200 – 25 000

27,0200 – 37 000

27,0200 – 45 000

27,0200 – 10 000

27,0300 – 15 000

27,0300 – 10 000

27,0300 – 23 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0470 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,0007 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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