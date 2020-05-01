Банки нарастили портфель ОВГЗ

По состоянию на 6 мая портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 849,54 млрд грн, следует из данных, опубликованных Нацбанком. За неделю он подрос на 9,63 млрд грн. Портфель главным образом увеличился за счет банков, которые нарастили его на 10,67 млрд грн. Иностранцы же, наоборот, сократили портфель на 1,1 млрд. НБУ – оставил прежним.

Структура держателей (доля):

банки – 352,48 млрд грн (41,49%);

Нацбанк – 324,58 млрд грн (38,21%);

нерезиденты – 111,95 млрд грн (13,18%);

юрлица – 51,8 млрд грн (6,1%);

физлица – 8,72 млрд грн (1,03%).

Напомним, по состоянию на 29 апреля портфель держателей украинских ОВГЗ составлял 839,91 млрд грн. За неделю он сократился на 100 млн грн. Но только за счет нерезидентов, которые урезали свой портфель на 1,21 млрд грн. НБУ оставил свой портфель прежним, а банки, наоборот, его нарастили (на 1,09 млрд грн).