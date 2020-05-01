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С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах

С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах

С 1 июня в Украине разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе.

“С 1 июня вступит в действие изменение в ГСН В.2.5-20:2018 “Газоснабжение”. Новое изменение допускает установку бытовых плит для домов до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней – газификация разрешена только на первом уровне», – проинформировал он.

Что это означает:

  • установка бытовых плит допускается для зданий до 10 этажей включительно;
  • для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней, допускается газификация только первого уровня.


Инфографика Конфедерации строителей Украины

Справка Finance.ua:

  • Государственные строительные нормы (ГСН) – обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

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По материалам Finance.UA
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