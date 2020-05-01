С 1 июня меняются условия установки газоиспользующего оборудования в домах

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С 1 июня в Украине разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно.
Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе.
“С 1 июня вступит в действие изменение в ГСН В.2.5-20:2018 “Газоснабжение”. Новое изменение допускает установку бытовых плит для домов до 10 этажей включительно. А для квартир, расположенных на 10 этаже, имеющих несколько уровней – газификация разрешена только на первом уровне», – проинформировал он.
Что это означает:
Инфографика Конфедерации строителей Украины
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