Samsung выпустила три «новые» модели ноутбука семейства Galaxy Book (фото)

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Невзирая на небольшие продажи и всемирный карантин, Samsung выпустила новые ноутбуки, которые относятся к линейке Samsung Galaxy Book. Конечно, они уже некоторое время доступны для приобретения, однако теперь они, наконец-то, вышли за пределы Китая и Южной Кореи. Так или иначе, в рамках упомянутой выше линейки Samsung представила нам сразу три новые модели — Galaxy Book Flex, Galaxy Book Flex Alpha, а также Galaxy Book Ion.
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Фото: fainaidea.com
Их ключевой особенностью является наличие под капотом новейших процессоров от Intel 10-го поколения. Более того, если же говорить отдельно про Galaxy Book Flex и Ion, то они и вовсе сертифицированы в рамках программы Intel Project Athena.
Фото: fainaidea.com
Galaxy Flex Alpha является ноутбуком 2-в-1. Так или иначе, по большому счёту это все особенности, которыми обладает Flex Alpha. Однако возвращаясь к Galaxy Book Flex и Ion, нельзя не упомянуть ещё одну деталь. Суть в том, что данные ноутбуки обладают крайне полезной и удобной функцией, позволяющей вашему трекпаду также выполнять роль беспроводного зарядного устройства. Цены на Galaxy Flex Alpha, Ion и Flex составляют 849,99, 1299,99 и 1349,99 соответственно за модели в минимальных комплектациях.
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