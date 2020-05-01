Samsung инвестировала в исследования и разработки рекордную сумму за первый квартал

Объём инвестиций южнокорейского гиганта Samsung в исследования и разработки (Research & Development, R&D) по итогам первого квартала текущего года поставил новый рекорд, о чём сообщают интернет-источники.

В период с января по март включительно компания потратила на R&D-проекты в общей сложности $4,37 млрд. Предыдущий рекорд, установленный в последней четверти 2018-го, равнялся $4,34 млрд.

Нужно отметить, что в минувшем квартале Samsung потратила на исследования и разработки 9,7 % от общей выручки. Годом ранее данный показатель равнялся 9,6 %.

Вложения южнокорейского гиганта в инициативы R&D растут, несмотря на сложную экономическую ситуацию и распространение коронавируса, который спровоцировал приостановку работы многих IT-производств по всему миру и нарушил деятельность поставщиков электронных компонентов.

Отметим также, что компания Samsung зарегистрировала более 180 000 патентов в различных сферах по всему миру, включая 5075 в Южной Корее и 8729 в Соединённых Штатах. Так что исследования определённо дают свои плоды.