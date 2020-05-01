В МИД рассказали, как планируют поддержать украинский бизнес на фоне пандемии коронавируса

В полномочиях Министерства иностранных дел есть два вектора помощи украинскому бизнесу: помощь украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки, зарабатывать там деньги и возвращать обратно, а также привлекать инвестиции из-за рубежа в Украину.

Об этом эфире “Сніданку з 1+1” сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, ведомство работает над перезагрузкой органа при МИД – это Совет экспортеров и инвесторов.

“Мы сделаем несколько новаций. Например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел за границу для того, чтобы заручиться политической поддержкой. Если компания является членом Совета экспортеров, то мы будем делать объявления. К примеру: через месяц глава МИД полетит в такую страну. Кого интересует этот рынок – подавайте заявки”, – пояснил глава МИД.

Министр подчеркивает, что такая политическая поддержка бизнеса существует в разных странах мира. “Лоббизма конкретных компаний не будет. Будет чистая процедура, основанная на лучших стандартах наших международных партнеров”, – подчеркнул Дмитрий Кулеба.