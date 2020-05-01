Средний чек в Glovo вырос на 25%: Что заказывают украинцы на карантине

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Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo отмечает увеличение количества пользователей в Украине во время карантина в два раза.
Анализ данных осуществлялся в период с 16 марта по 29 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба компании.
Владельцы гаджетов на IOS и Android распределились среди пользователей приложения Glovo в соотношении 39% против 69%. Однако пользователи на IOS за месяц делают на один заказ чаще, чем пользователи на Android. Соответственно, средний чек заказов у пользователей на IOS выше на 5%.
Как изменился спрос во время карантина:
Наиболее популярные товары из супермаркетов: яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков – пиво и вино. Из ресторанов: бургеры, салаты, блюда азиатской кухни.
Самый дорогой чек за время карантина – 5,132 тыс. грн, самый дешевый – 2 грн (стоимость порционного соевого соуса).
Сервис также отмечает, что, согласно последним данным, тренд на безналичный расчет вырос на 55%.
Как отмечает компания, самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.
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