Средний чек в Glovo вырос на 25%: Что заказывают украинцы на карантине

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo отмечает увеличение количества пользователей в Украине во время карантина в два раза.

Анализ данных осуществлялся в период с 16 марта по 29 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Владельцы гаджетов на IOS и Android распределились среди пользователей приложения Glovo в соотношении 39% против 69%. Однако пользователи на IOS за месяц делают на один заказ чаще, чем пользователи на Android. Соответственно, средний чек заказов у пользователей на IOS выше на 5%.

Как изменился спрос во время карантина:

количество заказов из “Супермаркетов” выросло на 40%;

“Аптеки” – на 35%;

средний чек в этих категориях вырос на 25%.

Наиболее популярные товары из супермаркетов: яйца, негазированная вода, овощи, яблоки и бананы, в топе алкогольных напитков – пиво и вино. Из ресторанов: бургеры, салаты, блюда азиатской кухни.

Самый дорогой чек за время карантина – 5,132 тыс. грн, самый дешевый – 2 грн (стоимость порционного соевого соуса).

Сервис также отмечает, что, согласно последним данным, тренд на безналичный расчет вырос на 55%.

Как отмечает компания, самый активный пользователь Glovo во время карантина сделал 155 заказов.

Справка Finance.ua:

Сервис Glovo начал работу в Украине в октябре 2018 года. Уже представлен в Киеве, частично в Киевской области (Вишневое и Софиевская Борщаговка) и еще в 15 городах.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫