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Межбанк: доллар к концу дня подешевел

Межбанк: доллар к концу дня подешевел

Вторник на валютном межбанке прошел достаточно динамично и с постепенным увеличением объемов, как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе. Но при этом, не смог сформировать особого избытка валюты на торгах, что не позволило Нацбанку пополнить резервы на уже традиционные $20 млн. Покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и вмешательство регулятора не понадобилось.

Порадовал аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники разместили бумаг на 10 млрд гривен сроком на 91 день под 11,26% годовых. И хотя “злые языки” говорят о том, что основными покупателями были госбанки и во многом это было перевложение гривны, полученной от прошлых погашений ОВГЗ – в целом, это позитивная новость для рынка.

Весь день покупатели и продавцы сами находили оптимальный для них курс. То предложение превышало спрос, то наоборот – покупателей становилось больше, но особо на котировках это не отражалось.

К 11:00 доллар с утренних 26,965/26,99 чуть просел до 26,96/26,99 гривен, а затем и до 26,96/26,985 к 12 часам. Перед обедом на торги вышли основные игроки и курс подрос до 26,97/26,995-27,00.

После 14 часов в том же спокойном формате доллар постепенно подешевел до 26,965/26,99 гривен, а завершилась сессия на отметке 26,94/26,965. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 5 мая на межбанке:

  • доллар с утренних 26,965/26,99 гривен подешевел до 26,94/26,965 к концу дня;
  • Нацбанк на межбанк сегодня не выходил;
  • справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,9775 гривен, а официальный на 6 мая составил 26,9774 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,97 / 26,99
евро – 29,21 / 29,24
российский рубль – 0,3635 / 0,3641

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0851 / 1,0853

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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