Xiaomi запатентовала две версии дизайна смартфона с камерой под дисплеем (схема)

Компания Xiaomi уже некоторое время работает над созданием смартфона, фронтальная камера которого располагается под дисплеем. Однако из-за нынешних технологических ограничений реализовать такую концепцию проблематично.

Дело в том, что пиксели матрицы дисплея, которые располагаются непосредственно над модулем фронтальной камеры, блокируют слишком много света. И сейчас многие представители отрасли работают над решением данной проблемы. Тем не менее, Xiaomi зарегистрировала патентную заявку, одобренную 24 апреля 2020 года, в которой описывается дизайн смартфона с подэкранной камерой.

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Фактически, в патентной заявке описаны две версии дизайна такого смартфона. Они выглядят почти идентично, но отличаются местом расположения «невидимой» фронтальной камеры. В одном случае её предлагается установить сверху в центральной части, а во втором случае – в верхнем левом углу экрана.



Фото: itc.ua

Предполагается, что фронтальная камера будет полностью скрыта от глаз пользователя при просмотре контента с экрана смартфона – она скрыта слоем пикселей, демонстрирующих информацию. Но в случае необходимости сделать фотографию пиксели над камерой отключаются и становятся прозрачными, что позволяет камере захватывать изображение.



Фото: itc.ua

В остальном смартфон выглядит стандартным для своего времени, патентная заявка была подана в апреле 2019 года. Дисплей имеет закруглённые углы, небольшие рамки и минимальный подбородок. В целом, дизайн устройства напоминает прошлогоднюю модель Xiaomi Mi 9.