И.о. министра Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС - нардеп

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И.о министра энергетики Ольга Буславець в связи с профицитом базовой генерации поручила уменьшить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.
Об этом сообщает нардеп Слуги народа Гео Лерос со ссылкой на соответствующее поручение Минекоенерго к НАЭК “Энергоатом”.
“Разработать … нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями”, – говорится в письме.
Также “Энергоатому” поручают актуализировать планы закупок ядерного топлива с учетом уменьшения объемов производства энергоблоками АЭС.
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