Александр Лактионов: Европа выбирает метан, Мариуполь и Львов – дизель. Что выберут Киев и Николаев?

Декарбонизация экономики и сокращение вредных выбросов – насущные текущие задачи большинства стран мира. Как известно, именно транспорт является крупнейшим источником загрязнения окружающей среды. Жители мегаполисов страдают от вони выхлопных газов. Поэтому использование экологического топлива для муниципального транспорта – острая проблема, которую последовательно решают страны Европы и мира.

Так, в частности Европа и Азия увеличивают закупки автобусов на природном газе (метане), ограничивая производство и использование дизельных авто. Но такие тенденции не мешают Львову в рамках экологической инициативы Green city action plan, финансируемой ЕИБ, покупать дизельные автобусы. Но ведь Львов – это Европа?!

Кратко о ситуации и неготовности транспортной отрасли Украины замещать дизель. В стране около 70% процентов пассажирских перевозок городского и междугороднего сообщения осуществляется именно автомобильным транспортом – автобусами, которые работают преимущественно на дизеле. Недостаточная электрификация железнодорожных путей «Укрзализныци» делает предприятие крупнейшим потребителем дизеля в Украине. Устаревший водный и морской флот даже не слышал об устойчивом тренде замещения дизеля природным газом, в т. ч. во исполнение IMO Sulphur 2020.

Сокращение использования дизеля как горючего на всех видах транспорта – устойчивый мировой тренд. Дизель заменяют альтернативным топливом, к которому, согласно статье 2 Директивы ЕС 2014/94 «О развертывании инфраструктуры альтернативных видов топлива», отнесены: электричество, водород, биотопливо, синтетическое топливо, природный газ, в т.ч. биометан, в газообразной форме (Компримированный/сжатый природный газ, КПГ – compressed natural gas, CNG) и жидкой форме – сжиженный природный газ, LNG – liquefied natural gas, LNG), а также сжиженный углеводородный газ, СУГ – liquefied petroleum gas, LPG, – в народе «пропан-бутан» и «автогаз».

Тем временем, согласно Закону Украины Об альтернативных видах топлива» от 2000 г., например, природный газ (CH4) может считаться альтернативным газовым топливом, если он (тот же CH4) был получен неестественным способом, в частности: из угольных месторождений, при переработке твердого топлива, из водоносных пластов, из гидратов, из промышленных отходов, из месторождений непромышленного значения и истощенных месторождений и не принадлежащих к традиционным видам топлива. Имеет ли смысл такое толкование, если на выходе имеем все тот же CH4? Вывод очевиден: закон требует существенных изменений и гармонизации с законодательством ЕС.

Природный газ является одним из чистейших видов топлива, используемого на автотранспорте, которое произведено из ископаемого сырья. Его агрегатное состояние (компримированное или сжиженное) влияет на условия хранения, транспортировки и длительности использования, но не влияет на параметры выбросов.

По данным Европейской Газомоторной ассоциации (NGVA Europe), количество регистраций новых легковых автомобилей на КПГ в ЕС в 2019 г. выросло на 6% – до 69,9 тыс. Большая часть всех новых легковых транспортных средств на КПГ зарегистрировано в Италии (55,2%), за ней Германия (10,9%) и Испания (7,8%).

Кроме того, в 2019 г. в Европе появились 2 тыс. новых автобусов и 8,9 тыс. новых малотоннажных грузовых автомобилей на метане. Также на дороги вышли 2,1 тыс. грузовиков на КПГ и 4,51 тыс. грузовиков на LNG!

На выполнение Директив ЕС о развертывании инфраструктуры альтернативных видов топлива (Directive 2014/94/EU of 22.10.2014) и чистых транспортных средствах (Directive 2019/1161 of 20.06.2019) в ЕС активно развивается и газозаправочная инфраструктура.

Количество заправок для КПГ (Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, АГНКС) в Европе достигло 3,7 тыс., а количество LNG-заправок выросло на 50% – до 249. Большинство новых станций построено в Италии.

Не только в далеких странах Европы КПГ и LNG является горючим, которое успешно используется для общественного транспорта, обеспечивая сокращение выбросов и уровень шума в крупных городах.

Продажа и использование автобусов на природном газе в Польше увеличивается.

На фоне широкого использования гибридных, электрических автобусов в центре Варшавы количество автобусов на метане доминирует и постоянно растет. Заметный транспорт местного производства Solaris, а также MAN, Mercedes и другие.

В Варшаве эксплуатируется около 200 автобусов, использующих метан (за последних 2 года их количество возросло с 35 до 200). В планах Муниципального транспортного предприятия города – Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) до 2022 г. купить еще 160 газовых автобусов, включая 90 работающих на LNG.

Польша является одним из европейских лидеров в использовании LNG-автобусов, на балансе МZА больше всего транспортных средств именно этого типа. Поставки топлива для них обеспечиваются розничной торговлей ведущего нефтегазового холдинга Польши Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG).

PGNiG Obrót Detaliczny поставляло LNG в Остробрамское депо МZА согласно годовому контракту, который закончился в апреле 2020 года. Новый, стоимостью около 6 млн злотых, будет действовать в течение следующих 24 месяцев, и будет поставляться 2200 тонн LNG.

Польша импортирует LNG преимущественно из Катара и США, имеет собственный приемный LNG-терминал, реализует планы развития мощностей для LNG и выкупила часть объемов LNG на малотоннажном LNG-терминале в Клайпеде (Литва).

Экологические аспекты использования метана на транспорте, экономия и низкая цена топлива, законодательное содействие, в т.ч. принятие нулевого акцизного сбора на CNG и LNG как топливо для транспортных целей прошлого года и др. – способствуют динамичному развитию и росту парка транспортных средств с низким уровнем выбросов.

Газообразное топливо является лучшей экологической альтернативой дизельному топливу, которое доминирует в польском общественном транспорте, поскольку это означает, среди прочего до десяти раз меньше выбросов твердых веществ в атмосферу во время запуска двигателя. Кроме того, природный газ почти невозможно несанкционированно «слить» из бака, транспортные средства с природным газом гораздо тише, что особенно важно в случае с центрами городов-мегаполисов.

Страны ЕС ограничивают и закрывают въезд дизельного транспорта в центры городов. Ведущие автопроизводители мира приостанавливают производство транспорта с дизельными двигателями, заменяя их на газовые, электрические и др.

Как правило, грузовики и автобусы на метане способны преодолевать расстояния 450-1000 км. Еще в 2018 г. компания Scania запустила автобус на LNG, который способен преодолевать расстояния до 1000 км.

Однако не все виды транспорта подходят для метана, но для грузового и городского транспорта – это оптимальное решение, которое уже прижилось в большинстве стран Европы и Азии. Применение LNG значительно расширяет границы использования на железнодорожный, водный/морской транспорт, на выполнение ограничений, введенных Регламентом Международной морской организации По сокращению выбросов оксида серы на водном/морском транспорте (IMO Sulphur 2020) с 2020 года!

Интерес к метану на транспорте начал расти и в Украине, сейчас благодаря цене на газ.

СПГ/LNG пока не дошел до Украины, несмотря на то, что Европа настоятельно рекомендует. В то же время Украина имеет развитую сеть более 300 АГНКС для заправки КПГ, равномерно расположенную по всей территории. Вопреки тому, что объем использования этого топлива в последние годы существенно сократился против начала 21 века. Отечественный парк автомобилей на КПГ и инфраструктура, развитие которых поддерживалось тогда на государственном уровне, за последние 30 лет только старели. Только последних 2 года предоставили украинским перевозчикам хорошие аргументы в виде привлекательной цены на газ и доказали, что метан – это экономически выгодная экологическая тема.

Только в течение 2019-2020 гг. заметно оживление интереса к автобусам на метане. Их покупали в основном частные перевозчики Днепра, Одессы, Львова, Каменского, Винницы, Ровно, Хмельницкого, Киева и других городов.

Заметными на улицах Киева являются автобусы на метане маршрута Оболонь-ТРЦ Караван. И водители, и владельцы довольны их эксплуатационными и экономическими параметрами и имеющейся сетью АГНКС в Киеве.

Несмотря на это, муниципальные автопарки крупных городов Украины пока что не спешат покупать автобусы на метане, возможно поэтому, помимо экологичности, экономии, еще одним основным преимуществом является невозможность «слить» топливо. В 2019 г. лишь Кривой Рог закупил автобусы на метане.

Тем временем, несколько городов Украины, в частности Мариуполь, Киев, Львов участвуют в программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Green city action plan» (GCAP), в рамках которой европейские финансовые институты финансируют реализацию экологических проектов и инициатив городов.

Мариуполь первым обновил коммунальный парк, приобретя за счет ЕБРР 100 автобусов, 49 троллейбусов, 69 трамваев. Ключевым в развитии и перезагрузке муниципального транспорта стало привлечение международных инвестиций в размере 30,5 млн евро от Международной финансовой корпорации, ЕБРР. Средства направлены на закупку 64 автобусов и 72 троллейбусов и др. (подробно см. – ред.).

Итак, кажется, что по состоянию на 2 квартал 2020 г. Мариуполь в рамках GCAP обновил парк троллейбусов, трамваев и исключительно дизельными автобусами. Вероятно, в промышленном городе вопрос экологичности даже не стоял, потому что речь шла об упадке парка городского транспорта.

В Киеве власти города анонсировали, что до конца 2020 г. осуществят закупку около 70 экологичных автобусов в рамках GCAP и сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и ЕБРР, но пока нет подтверждения, будут ли они на дизеле, метане или электро.

В то же время Львов планирует до конца 2020 г. закупить 100 ДИЗЕЛЬНЫХ автобусов в рамках аналогичной программы!?

Как такое могло произойти в европейском городе, жемчужине и центре туризма Украины, где вопросы сокращения выбросов стоят острее, чем где бы то ни было?

Удивляет также, что покупка дизельных автобусов осуществляется в рамках экологической программы, при поддержке финансовых институтов ЕС!

Неужели низкий пол, вместимость и наличие кондиционера являются основными техническими характеристиками автобусов в условиях повышения требований к качеству воздуха и ограничения выбросов во всем мире и нехватки топлива?

Кстати, Украина потребляет свыше 6 млн т дизельного топлива, из которых около 80% импортирует из Беларуси и РФ. Таким образом, вопрос улучшения окружающей среды и снижения зависимости от поставок энергоресурсов из вражеской страны для Львова сейчас не в приоритете. Как говорится, вопросов больше чем ответов.

Но из такой ситуации должны быть сделаны определенные выводы, потому что такие антипримеры порождают искушение других городов Украины игнорировать экологические аспекты и вопросы энергетической безопасности.

Что же нужно Украине и ее городам, чтобы не отставать и хоть немного уменьшить выбросы?

1. Экологические приоритеты в Украине, кроме общего декларирования, требуют также закрепления и поддержки на высшем государственном уровне и их адекватного отражения в стратегических межведомственных документах.

В частности, реализация проектов использования альтернативного топлива на транспорте должна поддерживаться Национальной транспортной стратегией Украины (Мининфраструктуры) и ее планом мероприятий, где сейчас прописан только электротранспорт. Мининфраструктуры сейчас закрыто даже для обсуждения этой темы и возможных опций.

2. Соответствующее законодательство Украины, в т.ч. про альтернативное топливо, стимулирование закупки транспорта на альтернативном топливе и развитие соответствующей инфраструктуры – требует существенной доработки и адаптации к нормам ЕС и разработки новых инициатив.

Сейчас действует режим благоприятствования ввозу только электротранспорта, который ранее лоббировался Мининфраструктуры, и в то же время льготный режим ввоза старого дизельного хлама из Европы – авто на «евробляхах», что делает невозможным обновление автопарка Украины и сокращение использования дизеля.

3. Средства учреждений ЕС в рамках экологических программ должны быть направлены на экопрограммы, а не дальнейшее стимулирование использования дизеля и грязных проектов.

4. Целесообразно постепенно повышать технологический уровень развития, в т.ч. благодаря внедрению альтернативного топлива на транспорте; распространять прозрачные механизмы закупки, учета и использования топлива; снижать зависимость от импорта энергоресурсов (от поставок дизеля и LPG Украина на 80% зависима от РФ).

Сокращение выбросов и улучшение окружающей среды являются не только модным трендом, но и формируют приемлемую среду для роста здоровых поколений украинцев и формирования их европейской идентичности.

На очереди внимание приковано к Николаеву (КП «Николаевпастранс»), который планирует в 2020 г. за средства ЕС закупить 50 автобусов и 60 троллейбусов (https://mkrada.gov.ua/news/11841.html), а также к Киеву (КП «Киевпастранс»), который все еще не определился, какие именно дизели брать.

Это будет очередным испытанием на нашу европейскость.

Александр Лактионов, эксперт нефтегазовой отрасли, кандидат наук