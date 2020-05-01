Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов

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Коронавирус COVID-19 решили лечить при помощи стволовых клеток. Такой эксперимент провели ученые из Объединенных Арабских Эмиратов. Полученные результаты уже успели назвать новым прорывом, сообщает агентство Emirates.
Исследователям в Центре стволовых клеток Абу-Даби выдали патент на разработку инновационного метода борьбы с коронавирусом.
Способ лечения пациентов с COVID-19 заключается в том, что у человека извлекают стволовые клетки, затем после активации повторно их вводят, но не в кровь, а воздушно-капельно. То есть пациент вдыхает полученное вещество после распыления.
Ученые предполагают, что таким образом клетки легких смогут регенерироваться. А организм выработает иммунный ответ, чтобы предотвратить гиперреакцию иммунной системы на вирус, из-за чего и происходит дальнейшее повреждение здоровых клеток.
Методика была испытана уже на 73 пациентах как дополнительное лечение. Ни у одного из них не выявили побочных эффектов. Сейчас испытания метода лечения продолжаются.
Отметим, что в ОАЭ очень низкий уровень смертности от коронавируса, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Из 14730 заболевших умерло 137 пациентов, это менее 1%.
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