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LG представила самый большой OLED-телевизор - 88-дюймовую панель с разрешением 8K (фото)

LG представила самый большой OLED-телевизор - 88-дюймовую панель с разрешением 8K (фото)

Южнокорейский технологический гигант LG представил свой самый большой и один из самых дорогих телевизоров. Новинка стала частью серии LG Signature и предлагает огромный 88-дюймовый OLED-экран с разрешением 8K.

По заверениям LG, данная панель обладает максимально чётким изображением благодаря плотности пикселей в 4 раза выше, чем у 4K-дисплеев.

Модель LG OLED 8K представлена также в более компактном варианте с диагональю 77 дюймов. Старшая 88-дюймовая версия имеет модельный номер 88ZXPJA, 77-дюймовый вариант использует маркировку 77ZXPJA.


Фото: gizmochina.com

Телевизоры получили тонкий корпус и подставку Artistic Sculpture Design. Кроме того, новинки имеют поддержку голосового помощника. Обе версии оборудованы разъёмами HDMI 2.1, которые поддерживают разрешение 8K с частотой до 120 кадров в секунду.

Мощность фронтальных динамиков флагманских OLED-телевизоров LG составляет 60 Вт. За обработку изображения отвечают новейшие процессоры Gen 3 AI. Они улучшают качество картинки и снижают уровень зашумлённости изображения.


Фото: gizmochina.com

Стоимость младшей 77-дюймовой версии телевизора LG OLED 8K составляет около 23 430 долларов США. Старшая 88-дюймовая версия оценивается примерно в 34 676 долларов.

По материалам 3dnews.ru
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