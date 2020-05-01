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За время карантина украинцы получили 2,3 миллиарда гривен помощи по безработице

За время карантина украинцы получили 2,3 миллиарда гривен помощи по безработице

В Украине с начала общенационального карантина зарегистрировано 166 тысяч новых безработных, а на пособие по безработице направлено 2,3 миллиарда гривен, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом во время брифинга заявила исполняющая обязанности директора Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

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“За период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировано 166 тысяч новых безработных. С начала карантина уже предоставлена помощь по безработице в размере почти 2,3 миллиарда гривен. Это примерно на 40% больше, чем помощь прошлого года”, – сказала она.

Лидеры по областям – Днепропетровская, Харьковская и Львовская.

Ранее Кабмин выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

По материалам Finance.UA
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