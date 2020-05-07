Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛП

Сдача в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и без регистрации арендодателя физическим лицом – предпринимателем.

Об этом сообщает Главное управление ГНС во Львовской области.

При этом изменяется сумма налогов:

в случае предоставления в аренду собственного имущества без регистрации предпринимателем налог составит 19,5% от суммы арендной платы (18% – налог на доходы физических лиц и 1,5% – военный сбор).

в случае регистрации ФЛП и избрания упрощенной системы налогообложения налог составит 944,60 грн ежемесячно или 5% от суммы арендной платы соответственно для 2 и 3 групп плательщиков единого налога.

Следует также отметить, что ФЛП не могут применять упрощенную систему налогообложения, если они предоставляют в аренду:

земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара;

жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 100 квадратных метров;

нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 300 квадратных метров.

Справка Finance.ua:

Предприниматели, которые арендуют помещения и фактически не могут воспользоваться ими из-за введения карантина, за март должны оплатить только стоимость коммунальных услуг или могут договориться с владельцами недвижимости о полной отмене арендной платы.