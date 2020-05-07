Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛП

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Сдача в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и без регистрации арендодателя физическим лицом – предпринимателем.
Об этом сообщает Главное управление ГНС во Львовской области.
При этом изменяется сумма налогов:
Следует также отметить, что ФЛП не могут применять упрощенную систему налогообложения, если они предоставляют в аренду:
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