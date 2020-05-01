0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 356 0

Каждый день без "банковского закона" стоит Украине миллионы долларов - Гончарук

Каждый день без "банковского закона" стоит Украине миллионы долларов - Гончарук

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность принятия “банковского” законопроекта и считает, что каждый день промедления стоит Украине миллионы долларов.

Об этом он написал в Telegram.

“Законопроект «о банках» и на этой неделе не будет проголосован в парламенте. Каждый день без принятия этого закона стоит стране миллионы долларов”, – написал Гончарук.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможной отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврат несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

27 апреля председатель фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия предположил, что финальное голосование во втором чтении за законопроект №2571-д может состояться 10 или 11 мая.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4 мая прогнозировал, что Верховная Рада в ближайшее время примет “банковский закон”, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом и получения транша.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.