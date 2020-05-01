Каждый день без "банковского закона" стоит Украине миллионы долларов - Гончарук

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук подчеркнул важность принятия “банковского” законопроекта и считает, что каждый день промедления стоит Украине миллионы долларов.

Об этом он написал в Telegram.

“Законопроект «о банках» и на этой неделе не будет проголосован в парламенте. Каждый день без принятия этого закона стоит стране миллионы долларов”, – написал Гончарук.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

Закон, в частности, сделает невозможной отмену решения НБУ о национализации/ликвидации банков и возврат несправедливой компенсации из госбюджета их предыдущим владельцам.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

27 апреля председатель фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия предположил, что финальное голосование во втором чтении за законопроект №2571-д может состояться 10 или 11 мая.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 4 мая прогнозировал, что Верховная Рада в ближайшее время примет “банковский закон”, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом и получения транша.